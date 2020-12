Kinderen weer thuis door lockdown: "Jammer voor mij"

BROEK IN WATERLAND - Basisscholen en middelbare scholen moeten vanaf woensdag tot en met 19 januari hun deuren sluiten, en op online onderwijs overstappen. Ouders op het schoolplein van openbare bassischool De Havenrakkers in Broek in Waterland begrijpen de lockdown. "Jammer voor mij, maar goed denk ik om te doen", vertelt één van de moeders op het schoolplein tegen NH Nieuws.

"Het is lastig met werken, maar ik ben niet verrast", zegt een andere moeder. Wat precies de maatregelen zijn wordt vanavond pas duidelijk. "Het is lastig voor de juffen."

Kerstontbijt

Het kerstdiner dat donderdag zou plaatsvinden is verplaatst naar morgen en wordt een kerstontbijt. "Het is even schakelen, morgen dus het kerstontbijt. En ook na de kerstvakantie weer thuiswerken. Dat is toch wel een 'dingetje'."

"Ik vind het persoonlijk best wel heel leuk", zegt één van de leerlingen. "Want ik vond online school wel heel leuk." De kinderen van De Havenrakkers hebben vanaf woensdag kerstvakantie.