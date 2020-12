Onzekerheid bij winkeliers en klanten: "Het is een drama voor heel Nederland"

NOORDKOP - In het Makadocentrum in Schagen en de Kroonpassage in Den Helder is vanmiddag veel drukker dan normaal. Klanten doen in de winkelcentra nog even snel hun inkopen voor de essentiële winkels straks hun deuren moeten sluiten. Voor ondernemers is er een hoop onzekerheid.

Terwijl voor de ene winkel de voorlopig laatste uurtjes verkoop zijn geslagen, bereidt de ander zich voor op een drukke periode. Voor ondernemers is er een onzekere tijd aangebroken. Vanavond zal pas duidelijk zijn wie er echt open mag blijven. Bij de slager in het Makadocentrum gaan de voorbereidingen voor de kerstdrukte gewoon door. Alles moet coronaproof.

"Het is een drama voor heel Nederland", vertelt Stef Klaver in zijn slagerij over de naderende lockdown. Hij verwacht zelf, omdat hij in de foodsector zit, dat hij open kan blijven. "De zorg moet het aankunnen en dat is waar we het allemaal voor doen. Hier gaat het werk door, maar je zal maar een restaurant hebben. Ik heb echt met die mensen te doen."

Bij flink wat ondernemers in het winkelcentrum in Schagen zie je vanmiddag al rijen ontstaan. Bij de koffie- en theewinkel, de notenwinkel maar ook bij de boekenwinkel en de slijterij staan mensen in de rij om nog snel wat zaken te kunnen inkopen.

Tekst gaat verder onder de foto.