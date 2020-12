Gemeente Amsterdam: "Kom niet naar de winkelgebieden"

Gezien de komende lockdown , zijn veel mensen nu in de stad om nog snel inkopen te doen. Onder andere bij de kantoorboekhandel De Winter op de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost is het druk.

Ook bij de H&M in winkelcentrum Oostpoort was het druk. "Ik kan dit alleen vanavond nog terugbrengen. Ik heb kerstmutsjes gekocht en ik dacht dat ze voor mensen waren, maar ze zijn voor honden. Ze zijn veel te klein, dus ik moet ze terugbrengen. Anders zit ik met die stomme kleine mutsjes", verzucht een meisje die in de rij staat.

De uitbaatster van de bloemenkraam op de Middenweg wil nog snel haar bloemen en planten kwijt. "Ik heb vanmorgen besloten de prijzen te verlagen en een uitverkoop te houden. Ik heb redelijk wat verkocht maar ik blijf toch nog met veel zitten. Ik hoop morgenochtend nog wat te kunnen verkopen. Vanavond maar eens zien of dat nog mag."

De gemeente ziet de drukte met argusogen aan. "We hebben een lange traditie van crowd-control, dat elk uur bijhoudt hoe druk het in de stad is. En dat zien we nu vooral in de gebieden rond de Kalverstraat en winkelcentra.", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het hele idee is dat we de contactmomenten zo veel mogelijk beperken, en dat gaat wel verkeerd als er overal een lange rij staat."