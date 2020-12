Burgemeester Wienen overweegt sluiting drukke plekken tijdens 'totale lockdown'

Ook tijdens de kerstvakantie kunnen dat soort maatregelen worden genomen, waarschuwt Wienen. "We houden de plekken in de gaten waar het eventueel te druk dreigt te worden en dan zullen we die gebieden ook afsluiten."

In het voorjaar, tijdens de eerste lockdown, gingen veel mensen de natuur in. Hierdoor werd het soms te druk in parken en natuurgebieden. Daarom besloten burgemeesters tot afsluitingen, zoals in Zandvoort en Oostzaan .

Wienen: 'We houden drukke plekken in de gaten' - NH Nieuws

Wandelen blijft toegestaan, maar het liefst in de eigen buurt. "Ik denk ook dat iedereen individueel er goed aan doet om te blijven nadenken. Als je een stuk wil lopen, begrijp ik dat heel goed. Maar doe dat dan op plekken waar je niet verwacht dat het druk is en denk erover na, blijf in je eigen buurt."

'Geen keus'

Wienen roept Haarlemmers op om rechtsomkeert te maken, mochten ze onverhoopt in de drukte terechtkomen. "Als je merkt dat het te druk is, keer dan om en ga naar huis. De drukte moeten we vermijden, wat dat is het gevaarlijkst."

De burgemeester noemt de nieuwe lockdown 'heel erg triest', zeker voor de winkeliers die getroffen worden. "Maar de werkelijkheid is de werkelijkheid van de cijfers. En die kan iedereen zien."

"Ik denk dat we simpelweg geen keus hebben", vervolgt Wienen, die vindt dat Haarlemmers ook kritisch naar zichzelf moeten kijken. "Laten we ons best doen om te voorkomen dat er extra besmettingen komen. Sterker nog, dat het cijfer naar beneden gaat zodat we straks weer een redelijk normaal leven kunnen hebben."