Stormloop op kerstbomen bij Amstelveens tuincentrum dat deuren moet sluiten

AMSTELVEEN - Bij tuincentrum Life & Garden in Amstelveen is vandaag een ware stormloop ontstaan op kerstbomen en andere kerstartikelen. Reden: premier Rutte die vanavond een strengere lockdown aankondigt.

"Het tuincentrum gaat 1 januari definitief dicht. maar zou nog één seizoen kerstbomen en andere kerstartikelen verkopen", vertelt Bas Jongerius van Life & Garden. "Zeker sinds vanochtend hebben we een run gezien op de kerstbomen en om een uurtje of 13.00 ging de laatste boom eruit."

Ook in de middag bleef het druk, vertelt Bas. "Het is een gekkenhuis. Mensen komen nog binnen rennen voor de verlichtingen en de laatste kleine boompjes met kluit."

Hij merkt duidelijk dat mensen aan het hamsteren zijn geslagen: "De geruchten gisteren, zorgden er al voor dat de eerste klanten vanochtend langskwamen. Maar sinds het duidelijk is dat de maatregel morgen ingaat, is het chaos!"

Verbouwereerd

Klanten komen echt verbouwereerd binnen en schieten hem aan, vervolgt Bas: "Huh, waar is de boel? Heb je nog kerstbomen? En dan moet ik ze echt 'nee' verkopen."

Bij Life & Garden zijn ze hoe dan ook blij dat het zo is gelopen. "Gek genoeg komt het voor ons allemaal samen. We moeten toch dicht per 1 januari. Het feit dat ik dan 'op' ben, is niet verkeerd." Ik ben er niet rauwig om, vat Bas deze gekke tijd samen.