Grote drukte in Gooise winkelcentra: Bussum doet dringende oproep om thuis te blijven

HILVERSUM - Het is erg druk in de winkelcentra van Hilversum en Bussum: veel mensen doen nu hun laatste boodschappen voordat, naar verwachting, morgen alle niet-essentiële winkels hun deuren voor een maand sluiten. Extra handhavers van de gemeenten en agenten houden de drukte op straat extra in de gaten. In het centrum van Bussum is het al zo druk dat de gemeente mensen met klem oproept om thuis te blijven.

Vlak nadat bekend werd dat er vanavond zeer waarschijnlijk veel strengere maatregelen genomen worden in de strijd tegen het coronavirus, werd het in de centra van Hilversum en Bussum drukker en drukker.

In Bussum is het 'zeer druk' op straat, zo laat een woordvoerder van de gemeente Gooise Meren weten. Voor enkele winkels staan lange wachtrijen. Klanten krijgen bij enkele winkels zelfs te horen dat de wachtrij is opgelopen tot ruim een uur.

De gemeente roept via social media mensen op om vanwege de drukte niet meer naar het centrum van het dorp te komen en thuis te blijven. Extra boa's op straat proberen samen met de politie de drukte in goede banen te leiden.

Druktemeter rood

De drukte in de Hilversumse Kerkstraat, de voornaamste winkelstraat van het dorp, lijkt op de drukte van een zaterdag. De 'druktemeter' van het Hilversumse centrum kleurde rond 14.30 uur even rood. Boa's op straat riepen het winkelend publiek al snel op om de straat te mijden en om te lopen. De drukte op straat is op dit moment beheersbaar.

De gemeente Hilversum laat weten de situatie op straat scherp in de gaten te houden. "Er lopen nu vijf handhavers op straat om de boel in goede banen te lijden. Er is ook hulp van de politie. Als het te druk wordt, zullen we extra maatregelen nemen. Maar voorlopig lijkt het weer even goed te gaan", zegt een woordvoerder van de gemeente Hilversum.