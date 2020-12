Lied over Wieringermeer, 75 jaar na tweede drooglegging: 'Prijsgegeven aan nieuwe tijd'

WIERINGERMEER - 'De grens is overschreden. We leven met oranje licht van de kassen, de datacenters en de molens.' Precies 75 jaar na de tweede drooglegging van de Wieringermeer komt zanger Arwin Kluft uit Slootdorp met zijn lied Prijsgegeven, over de grote veranderingen in de Wieringermeerpolder. 'De horizon is prijsgegeven aan de nieuwe tijd', zingt hij.

"De veranderingen in de Wieringermeer zijn meer dan ooit actueel met de uitbreiding van de datacenters en de komst van de windmolens in de polder", vertelt Arwin Kluft. "Je ziet geen sterrenhemel meer door het licht van de kassen en door de lampen op de windturbines lijkt het wel een 'red light district'. Hier moesten we iets mee doen, vonden we." Het was de bedoeling om het lied 'Prijsgegeven' op te voeren samen met zijn oom Jaap Kluft in een avondvullend programma 'Niemand Weet', maar Jaap Kluft overleed kort geleden. "Een dag voor zijn overlijden heeft hij nog aanwijzingen gegeven op de ruwe versie. Nu is het lied een hommage, ter nagedachtenis aan mijn oom. Het was zijn grote wens dit lied uit te geven." Tekst gaat door onder de video.

'Prijsgegeven' is geschreven door Henk Cornelissen, oud-redacteur van de voormalige Wieringer Courant en gaat over een boer die zijn huis heeft zien slopen om plaats te maken voor de datacenters. Kluft weet waarover hij zingt: "Mijn opa was één van de eerste nieuwe agrariërs van de Wieringermeerpolder. Die pioniers hebben nooit kunnen voorzien hoe de polder er in 2020 uit zou zien. Ik vind het erg jammer dat het landschap zo is veranderd." Tekst gaat door onder de video.

