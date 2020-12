Nog even naar het tuincentrum voor een kerstboom: "Ik hang er wel oude spullen in"

De oliebollenverkoper bij de ingang staat het huilen nader dan het lachen. "Ik ben de enige oliebollen verkoper die het hele jaar door verkoopt, dat weten ze in Amsterdam en in de verre omstreken." Maar nu moet hij dicht. En het zijn nou juist net de drukste weken van het jaar voor de verkoop van oliebollen. "Ik denk ongeveer 30 tot 35 procent van de omzet! Dit is dramatisch." De meest grondstoffen zijn natuurlijk allang ingekocht: "en die kan ik niet allemaal teruggeven." De bollenbakker vindt dat de lockdown eerder had moeten gebeuren, "dan hadden we er nu niet meer mee gezeten." Maar hij is evengoed blij dat hij niet in de schoenen van de minister staat.

Caro Ottenhof van Tuincentrum Osdorp was te druk om ons even te woord te staan. In een mail laat ze weten er het beste van te maken. "Het is balen voor ons, maar goed voor de gezondheid." Ottenhof realiseert zich, dat het een domper kan betekenen, maar ze laat weten dat de webshop open blijft. "Kerstgroen en dergelijke gaan we zoveel mogelijk weggeven aan goede doelen."

"We moeten positief blijven. Niks is voor eeuwig, alles gaat weer voorbij"

Haar man heeft zittend op zijn scooter, buiten een half uur op haar gewacht. Daar is ze weer met een vol karretje. "Ik heb een kerststal voor mijn zoon, en alle poppetjes erbij, een paar kaarsen, versiering, en natuurlijk snoep, want ik hou enorm van snoepen!" Ze hoorden vanmorgen samen het nieuws van de aanstaande harde lockdown, en hebben hun kans gegrepen. Of ze nu opzien tegen de Kerst? "Nee hoor, we zijn met zijn tweetjes. We slaan alles in wat we nodig hebben en dan gaan we genieten! "

Niet iedereen gaat ook echt naar binnen bij tuincentrum Osdorp. Een van de bezoekers scoort nog even snel een boom bij de Kerstbomen Drive Inn. Helemaal corona-proof. Op de vraag of ze nog andere spullen nodig heeft, ballen bijvoorbeeld, laat ze weten het binnen veel te druk te vinden. "Ik hang er wel oude spullen in, ik ga hier niet naar binnen hoor!"

De meeste mensen hebben begrip voor de lockdown, een onvermijdelijk kwaad. Dat de Kerst een andere Kerst gaat worden dan anders is ook wel duidelijk. Maar kleine familiebezoeken gaan gewoon door, zo blijkt. "Ik ga zeker mijn kleinkinderen zien, want dat mag gelukkig gewoon! En mijn vrouw haalt voor 1 dag haar oude vader op om op bezoek te komen. Dat hoort er gewoon helemaal bij."