Drie onbewaakte spoorwegovergangen in West-Friesland op korte termijn dicht

De overgang aan het 'overpad' in Obdam staat op de lijst voor sluiting in 2022, de particuliere overweg in Westwoud zal volgend jaar al gesloten worden net als de overweg aan de Burgwal in Enkhuizen.

Geen 'rondje Enkhuizen'

Twee jaar geleden was er al sprake van sluiting van de overweg aan de Burgwal, wat leidde tot teleurstelling onder omwonenden. De spoorwegovergang maakt een wandelronde in Enkhuizen mogelijk en deze zou door sluiting niet meer te maken zijn.