Hilversumse arts op Samos laat haar werkplek zien: dit is waar ze vluchtelingen helpt

HILVERSUM - Aanvankelijk zou ze maar zeven weken blijven, maar de Hilversumse arts Jeanine van Ancum blijft nóg zeven weken op het Griekse eiland Samos om vluchtelingen met medische problemen te helpen. Er is nog genoeg werk te doen, zo laat ze weten vanaf het eiland. In haar nieuwste vlog voor NH Nieuws laat ze zien hoe de kliniek waar ze werkt eruit ziet.

Jeanine werkt hard op Samos, maar heeft het op momenten ook even moeilijk. Dat was ook afgelopen week zo, zo vertelt ze. "Door een aantal gesprekken met patiënten hier had ik het gevoel dat we te weinig voor ze kunnen betekenen. Daarnaast heeft één van mijn goede vriendinnetjes het nu heel zwaar met haar vader en is mijn zusje behoorlijk ziek. Ik merkte dat ik er emotioneel wat doorheen zat en heb een week vrij genomen", aldus de arts.

"We moesten een landweggetje inrijden en stuitten toen op een omheind gebied met containers. Ironisch genoeg is er een kinderspeeltuintje te zien achter hoge hekken met prikkeldraad. De containers hebben elektriciteit, airconditioning en verwarming, wat natuurlijk fijn zou zijn voor de vluchtelingen die nu in doorweekte tenten slapen. Maar daar staat tegenover dat het kamp eruit ziet als een gevangenis en de wc’s zien eruit als isoleercellen. In de omgeving is helemaal niks, alleen wat verlaten huizen en afgegraven grond."

Samen met een kamergenoot is Jeanine afgelopen week naar het nieuwe kamp gereden. Het is een half uur rijden vanaf het dorp.

Depressief

De vluchtelingen hebben niet alleen fysieke klachten, maar ook zitten veel er mentaal doorheen. "Vandaag hadden we een man met depressieve klachten in de kliniek. Hij was zijn ouders verloren in de oorlog en hij heeft alleen nog een jonger broertje in Syrië waar hij een betere toekomst voor wil. Daarom is hij naar Europa gekomen", zo schrijft Jeanine.

"Nu heeft hij twee keer een afwijzing gekregen bij zijn interview, maar zit al maanden vast op dit eiland zonder hoop op een betere toekomst. Hij gebruikt Lyrica van de zwarte markt in het kamp en heeft suïcidale gedachten. Hij wil echter niet sterven op Samos want dat is hem te min. Maar hoe moet hij verder leven zonder hoop? De psychische ondersteuning op het eiland is niet gespecialiseerd in drugsverslaving dus hij kan alleen naar onze kliniek komen voor de weinige steun en gesprekken die wij hem kunnen bieden."

Positieve dingen

Ze laat ook weten dat er gelukkig ook positieve dingen gebeuren. Ze hebben ze nieuwe tenten gekregen voor de tijdelijke kliniek naast het kamp. Zo wordt het makkelijker om tijdens het werk rekening te houden met de coronamaatregelen. Daarnaast hebben alle vluchtelingen in het kamp warme kleding en dekens gekregen als voorbereiding op de komende winter.