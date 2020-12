De Peiling: Zijn harde maatregelen nodig om het coronavirus tegen te gaan?

Vandaag is er eerst een ministeriële commissie, tijdens dat crisisoverleg zullen de voorstellen besproken worden die gisteren in het Catshuis op tafel kwamen. Daarna volgt een extra ministerraad en zal het kabinet besluiten nemen.

Vanavond om 19.00 uur houdt premier Rutte een toespraak over de coronamaatregelen. Dat doet hij vanuit zijn werkkamer in het Torentje in Den Haag.

Besmettingen

Reden voor de forse aanscherping is de presentatie van RIVM-directeur Jaap van Dissel, gisteren in het Catshuis. De laatste coronacijfers over besmettingen en IC-opnames zijn zeer zorgwekkend.

Daarom komt het kabinet vandaag met nieuwe strengere maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Maatregelen

De maatregelen gaan vannacht om twaalf uur al in, om een run op winkels morgen te voorkomen. Contactberoepen zoals de fysio en massagesalons moeten ook stoppen, en mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven.

Scholen moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten, en op online onderwijs overstappen.

Bezoek

Mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven, en liever geen bezoek ontvangen. Het instellen van een avondklok is wel besproken maar wordt niet ingevoerd. Het is niet duidelijk of deze maatregelen ook met kerst gelden, of dat daar zoals eerder besproken een uitzondering voor wordt gemaakt.

Het kabinet gaat over tot deze drastische maatregelen omdat het aantal besmettingen hard is opgelopen en de druk op de zorg te groot wordt. Het kabinet hoopte op het terugbrengen van het aantal besmettingen half december naar 3600, maar het zijn er nu dagelijks bijna 10.000.

Wat vind jij?

Vind jij dat het kabinet juist handelt door nu harde maatregelen te nemen? Komen de maatregelen op tijd? Of had het wat jou betreft eerder moeten gebeuren?

Vrijwel alles gaat dicht met uitzondering van een aantal essentiële winkels, welke winkels zouden wat jou betreft absoluut open moeten blijven?

Vind je de periode van meer dan een maand te overzien? Of heb je meer perspectief nodig?