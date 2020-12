De Peiling: Moeten niet-essentiële winkels sluiten om het coronavirus tegen te gaan?

Vanavond om 19.00 uur houdt premier Rutte een toespraak over de coronamaatregelen. Dat doet hij vanuit zijn werkkamer in het Torentje in Den Haag. Na de toespraak zal Minister Hugo de Jonge een toespraak geven. Een van de mogelijke maatregelen is het sluiten van niet-essentiële winkels om de verspreiding tegen te gaan.

Vandaag is er eerst een ministeriële commissie, tijdens dat crisisoverleg zullen de voorstellen besproken worden die gisteren in het Catshuis op tafel kwamen.

Daarna volgt een extra ministerraad en zal het kabinet besluiten nemen. Om 12.00 uur zijn alle fractievoorzitters uitgenodigd op het ministerie van Algemene Zaken. Het is niet duidelijk of dat overleg over de maatregelen gaat.

Besmettingen

Reden voor de forse aanscherping is de presentatie van RIVM-directeur Jaap van Dissel, gisteren in het Catshuis. De laatste coronacijfers over besmettingen en IC-opnames zijn zeer zorgwekkend.

Daarom overlegt het kabinet vandaag over nieuwe strengere maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Maatregelen

Waarschijnlijk moeten niet-essentiële winkels een tijdje sluiten en dat geldt ook voor 'plekken waar mensen samenkomen en bewegen', zoals musea, theaters en pretparken. Supermarkten en apotheken zouden wel open blijven.

Tijdens de lockdown in de eerste coronagolf werden ook de contactberoepen, zoals kappers, gesloten. Ook daar gaat het kabinet vandaag over besluiten.

De extra strenge maatregelen gelden de laatste weken van december en ook nog begin januari, is de verwachting.

Scholen

Mogelijk moeten ook scholen weer een tijdje dicht.

Het is nog onzeker of ook het basisonderwijs op slot gaat. Zo kan het onderwijs op middelbare scholen volledig online gebeuren, behalve de examenklassen. Voor basisscholen is dat lastiger.

Wat vind jij?

Is het sluiten van niet-essentiële winkels een goed plan om het coronavirus tegen te gaan? Wat zijn volgens jou niet-essentiële winkels?

Zorgt het sluiten van de niet-essentiële winkels voor extra drukte in de winkels omdat iedereen nu op stel en sprong kerstinkopen wil doen?