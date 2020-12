Onenigheid over partijsubsidie Forum voor Democratie Noord-Holland na afsplitsing

Volgens het reglement behoudt de oorspronkelijke fractie het budget. Daarin staat ook dat als onduidelijk is wie dat is, Provinciale Staten kan bepalen dat het geld wordt verdeeld. Maar daar voelde een meerderheid van de partijen niet voor. Ook al omdat Forum voor Democratie nog steeds bestaat, en juridisch dus de oorspronkelijke fractie is.

"Voor spek en bonen uitdienen als stemvee is wellicht ons lot", zei Gerard Köhler tijdens het Presidium, het overleg met alle fractievoorzitters. Samen met vier anderen splitste hij zich af van Forum voor Democratie en gaan ze verder onder de naam Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland. Köhler zegt het geld, 38.000 euro per jaar, nodig te hebben voor fractieondersteuning.

"Wij hadden ook onder die naam verder kunnen gaan. Maar we willen absoluut niet meer geassocieerd worden met Forum voor Democratie. Nu niet, nooit niet. We zijn echt enorm beschadigd", legt Köhler uit. "We hebben geprobeerd er met de anderen uit te komen. Ze wilden wel praten over inhoudelijke samenwerking, maar over geld viel niet te praten."

Fractievoorzitter Johan Dessing van Forum voor Democratie dat de regels duidelijk zijn. "Wij zijn en blijven Forum. Het is hun keuze geweest om uit de partij te stappen. Overigens sans rancune, en ik wens ze heel veel succes. Hopelijk kunnen we als de stof is neergedaald wel kijken of we politiek kunnen blijven samenwerken." Hij vervolgt: "Het gaat wel om gemeenschapsgeld. En als wij straks geld overhouden, dan geven wij dat terug. Dat zijn de regels. Dat de anderen zeggen dat ze niet kunnen doen zonder het fractiebudget bestrijd ik. Want er is wel degelijk geld beschikbaar."

Toch 30.000 euro beschikbaar

Dessing doelt op het budget dat ieder Statenlid krijgt voor ondersteuning, namelijk zesduizend euro per jaar. Dat zou dus 30.000 euro zijn voor de afsplitsers. "Daar kunnen we ook wel deeltijd iemand van aannemen. Maar we willen eigenlijk meer", legt Köhler uit.

Ook discussie over spreektijd

Ook is Köhler niet te spreken over de spreektijd die de fractie krijgt tijdens Statenvergaderingen. "Die is wel naar rato verdeeld. Maar wij hebben minder spreektijd dan een eenmansfractie, terwijl wij de grootste oppositiepartij zijn. Ook de overgebleven leden van Forum voor Democratie hebben bijna geen spreektijd, maar die vinden dat blijkbaar prima."

Via een motie probeert de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland vanmiddag de Provinciale Statenleden toch nog zover te krijgen dat het fractiebudget wordt verdeeld en ze meer spreektijd krijgen. "Die wordt waarschijnlijk wel weggestemd. Dus dan moeten we maar creatief omgaan met onze spreektijd. En ondertussen gaan we kijken of we dan op een later moment alsnog het reglement kunnen aanpassen."