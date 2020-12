Gemeenten en woningcorporaties spreken af: 'Kwaliteit huurwoningen moet beter in 2021'

BEVERWIJK/ HEEMSKERK - De kwaliteit van de sociale huurwoningen in Beverwijk en Heemskerk moet worden aangepakt en verbeterd. Dit is een van de afspraken voor 2021 die de twee gemeenten hebben gemaakt met woningcorporaties Woonopmaat, Pré Wonen en de huurdersverenigingen.

Ook de kwaliteit van sociale huurwoningen blijft een terugkerend probleem. Achterstallig onderhoud, maar ook klachten over schimmel in de Indische buurt in Beverwijk, bleken aanleiding om afspraken te maken over preventief en regelmatig onderhoud. Ook frequenter overleg zal helpen om kwaliteitsproblemen en klachten te voorkomen en op te lossen, aldus de gemeenten en de woningcorporaties.

Huurdersplatform Woonopmaat, die de belangen behartigt van de huurders, laat aan NH Nieuws weten dat ze positief zijn over de gemaakte afspraken voor volgend jaar.