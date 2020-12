Nabestaanden krijgen Joodse erfstukken na 78 jaar terug

CASTRICUM - Het Joodse gezin Godschalk uit Castricum werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord door de Duitsers. In 1942 had de moeder van het gezin, Leentje, haar tafelservies in bewaring gegeven bij buurvrouw Kuijs, om het dan later weer op te halen. Maar het werd nooit meer opgehaald. Het is altijd bewaard gebleven, en nu, bijna tachtig jaar later, krijgen de drie nog levende nabestaanden de erfstukken terug. "Het heeft grote emotionele waarde. Ik had niets meer uit die tijd."

De erfstukken zijn na bijna 80 jaar terug bij de nabestaanden - NH Nieuws

Dat zegt Rudy Meijers, nabestaande van de omgebrachte familie Godschalk tegen NH Nieuws. De Amsterdamse broers Rudy en Jaap, broer Leo kon er niet bij zijn, krijgen het tafelservies terug van Truus Zonneveld, de dochter van buurvrouw Kuijs. De overhandiging vindt plaats in het gemeentehuis van Castricum. Truus kwam het servies tijdens een verhuizing weer tegen. "Ik ben er heel, heel erg blij mee dat ik twee broers gelukkig heb gemaakt. Dat de spullen terugkomen in de familie waar ze horen." Niemand van het gezin Godschalk overleefde de oorlog. Bijna allemaal kwamen ze om in vernietigingskamp Auschwitz. Door speurwerk van onderzoekers Annette Beentjes en Gerko Warner is het achtergelaten servies weer terug in de familie.

Quote "De mensen die zoveel werk hebben verzet. Daar moet je diep de hoed voor afnemen" Jaap Meijers - nabestaande joodse familie godschalk

Rudy en Jaap zijn inmiddels in de tachtig. Net als Truus, die wordt vergezeld door haar twee zoons. Truus overhandigt persoonlijk het servies aan Rudy en Jaap, en het doet Jaap toch meer dan hij had gedacht: "Ik ging hier wat luchthartiger naar toe dan dat ik hier vandaan ga. De mensen die zoveel werk hebben verzet. Daar moet je diep de hoed voor afnemen." Tekst gaat verder onder de video:

Joodse erfstukken na 78 jaar weer terug - NH Nieuws

Wat Jaap betreft is de waarde van de erfstukken in geld uitgedrukt precies nul. "Maar de emotionele waarde die het heeft, dat het toch weer is teruggekomen bij de verwanten van de oorspronkelijke eigenaren, is wel heel bijzonder. Want er is verder niets teruggekomen."

Plekje in het Joods Historisch Museum Rudy hoopt dat het servies een permanent plekje krijgt in het Amsterdamse Joods Historisch Museum. "En als dat niet lukt moeten we na gaan denken over alternatieven. En het zou heel goed kunnen dat de stukken in de familie blijven dan." Op het Joodse Monument in Castricum is de naam van de familie Godschalk terug te vinden. Begin dit jaar werden in de regio Alkmaar verschillende, tijdelijke holocaustmonumenten onthuld.