Winkeliers en klanten bezorgd over mogelijke sluiting niet-essentiële winkels

ALKMAAR - Winkeliers en winkelend publiek in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare zijn vanmorgen bezorgd over de mogelijke aanstaande sluiting van niet-essentiële winkels. Verslaggever Samanta de Groot ging voor De Ontbijttafel op NH Radio op zoek naar antwoorden: wat betekent zo'n sluiting nou eigenlijk?

NH Nieuws / Samanta de Groot

Voor de lokale slager is het duidelijk: als zij dicht moeten zijn ze de klos. Hoewel eigenaar Sandra er vanuit gaat dat ze als essentiële winkel worden bestempeld, ligt ze toch wakker van de situatie. "Ik ben eigenlijk bang om alles. Wat gaat er gebeuren als een van de personeelsleden het virus onder de leden heeft, en hoe gaan we dat regelen als kleine ondernemer." Het lijkt erop dat bijvoorbeeld bouwmarkten en tuincentra de deuren moeten gaan sluiten. Sandra wijst erop dat deze winkels producten verkopen die ze grotendeels kunnen bewaren. "Wij hebben al inkopen gedaan voor de feestdagen, en dat vlees kan je niet bewaren. Ik zou niet weten wat er dan mee moeten doen." Supermarkten Supermarkten in het winkelcentrum in Alkmaar-Noord zien vanmorgen al een flinke toename in het aantal klanten. Een van de supermarkten spreekt zelfs van een toename van 25 procent ten opzichte van een 'gewone' maandagochtend, en zegt dat te kunnen onderbouwen met cijfers.

Persconferentie? Premier Rutte houdt vanavond om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje. Daarin kondigt hij naar verwachting strengere maatregelen aan, die vandaag in de ministerraad besproken worden. Gisteren werd al duidelijk dat de kans groot is dat Nederland, net als buurland Duitsland, niet-essentiële winkels gaat sluiten. Deze toespraak is live te volgen bij NH Nieuws op de site, via de app, op tv en via onze verschillende social-kanalen.

Een bezoeker van het winkelcentrum laat weten zich niet echt zorgen te maken, maar toch extra spullen in te slaan. "Ik ga zo even naar de drogist en extra inslaan, voor een maand. Dat zijn bepaalde dingetjes die ik veel gebruik en in huis wil hebben. Voor de rest maak ik me niet zo druk. Als ze de niet-essentiële winkels toch niet dicht doen komt het ook wel op."