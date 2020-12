Oudere dame tijdens posten kerstkaarten overvallen

HAARLEM - Een oudere dame is vrijdagavond op de Jansweg in Haarlem overvallen terwijl ze een kerstkaart in de brievenbus wilde doen. De vrouw concentreerde zich op de wandeling waarvoor zij ook een wandelstok nodig heeft. Ter hoogte van de oversteekplaats werd haar stok omgeschopt, waardoor ze hard op straat viel en twee mannen er met haar tas vandoor gingen.