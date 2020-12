Protesterende boeren bij AH: "We worden al jaren onderbetaald"

ZAANDAM - "Zonder boer geen voer", het was één van de leuzen waarmee boeren vandaag op hun trekker rondreden op het terrein van het distributiecentrum in Zaandam. Ongeveer 40 boeren waren daar vanmiddag samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de lage prijzen voor hun producten. "We staan hier niet voor onze lol", vertelt actievoerder Jos Stuijt uit Wijdewormer aan NH Nieuws.

Het doel van de boeren was om opnieuw aandacht te vragen voor de prijs van de producten die ze leveren. Jos Stuijt is melkveehouder en een van de actievoerders. Hij vindt dat het tijd wordt voor een betere prijs voor de melk. "We worden al jaren onderbetaald en vooral door zulke giganten", zegt hij verwijzend naar de Albert Heijn. "Wij willen maar een klein stukje van de taart en dat gunnen ze ons niet." Tekst loopt door onder de video

Hij zegt dat de melkprijs al dertig jaar hetzelfde is. Ondertussen heeft hij wel te maken met stijgende kosten, scherpere regelgeving en inflatie. "En als je dan de melkprijs hetzelfde houdt als dertig jaar geleden, dan kan iedereen wel nagaan dat dat niet gaat lukken. Daarom staan we hier. Wij staan hier ook niet voor ons lol. Nu is de maat vol", zegt hij strijdvaardig.

Als gevolg van de actie ontstond er vanmiddag een file van vrachtwagens die niet bij het distributiecentrum konden komen. Vrachtwagenchauffeur Sjaak de Vries was er ook bij. "Ik maak dit voor het eerst mee. Het wachten is leuk, maar niet zo lang. Mijn geduld raakt ook op." Al met al duurde het protest zo'n anderhalf uur. De directie van Albert Heijn wilde niet in gesprek met de boeren. De demonstranten vertrokken nadat volgens hen werd gedreigd met de inzet van de ME.