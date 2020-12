AZ-verdediger Vlaar zit in laatste fase van revalidatie

Vlaar speelde aan het begin van het seizoen mee in de kwalificatie voor de Champions League tegen Viktoria Pilsen en Dinamo Kiev. Sindsdien is de Noord-Hollander bezig met zijn revalidatie. "Deze operatie kwam ook wel weer aan", zucht de 35-jarige verdediger. "Eigenlijk had ik er ook geen zin in om onder het mes te moeten gaan. Uiteindelijk merk je snel dat je weer belastbaar bent en weer stappen kunt maken."

AZ neemt het zondagavond op tegen FC Twente. Er wordt om 20.00 uur afgetrapt in Enschede.

Check bovenstaand item voor het hele verhaal van Ron Vlaar.