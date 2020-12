De Wit ontbreekt wederom bij AZ, duel met FC Twente komt te vroeg

ENSCHEDE - AZ neemt het zondagavond tegen FC Twente op zonder Dani de Wit. De middenvelder viel afgelopen weekend geblesseerd uit tegen FC Groningen (1-2 verlies). Daarom ontbreekt hij in de selectie van de Alkmaarders. Het duel tegen NK Rijeka in de Europa League kwam ook te vroeg. Zijn plek op het middenveld wordt overgenomen door Calvin Stengs.

Bruno Martins Indi raakte afgelopen donderdag geblesseerd tegen NK Rijeka (2-1 verlies). De verdediger komt dit jaar niet meer in actie. Hij wordt vervangen door Timo Letschert. Fredrik Midtsjø kreeg rood tegen Groningen en is geschorst tegen Twente. Tijjani Reijnders is zijn vervanger. Zakaria Aboukhlal heeft ook een basisplaats bij AZ. Albert Gudmundsson start op de bank.

AZ probeert vanaf 20.00 uur tegen FC Twente de 'horrorweek' achter zich te laten.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Letschert, Wijndal; Koopmeiners, Stengs, Reijnders; Aboukhlal , Boadu, Karlsson