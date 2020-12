Johan Keeman komt met nieuwe single: "over samenkomen en verbinden"

Johan Keeman heeft een nieuwe single. Waar de liedjes op zijn laatste EP ‘Thuis’ nog vooral klein en akoestisch waren, zoekt hij op ‘De Wereld Weer In Kaart’ juist de rock kant op, met een volledige bandbezetting. WEEFF Radio gaat de single lekker vaak draaien, als nieuwe WEEFF Top Favoriet.

Martin van der Linde // WEEFF Radio

Hoewel Johan de single vrijdag pas uitbracht, lag de tekst al drie jaar op de plank. “We hebben hem twee keer opgenomen met band. De eerste keer waren we toch nog niet helemaal tevreden”, vertelt hij op WEEFF Radio. De tekst gaat volgens Johan over samenkomen en elkaar vinden. “Het nummer lag eigenlijk al klaar om uit te brengen, maar de EP ‘Thuis’ kwam er tussendoor.” Band Op die EP 'Thuis' stonden wat rustigere, akoestische liedjes. Voor deze nieuwe single pakt Johan uit en doet zijn band ook weer mee. “Ik was in het begin van het jaar al van plan om weer veel met band te spelen, maar dat is niet echt meer gebeurd”, vertelt hij. Door de coronacrisis verdwenen er bovendien veel optredens met zijn band van de agenda.

‘De Wereld Weer In Kaart’ schreef Johan al in 2017. Hij heeft nog veel meer oude nummers klaarliggen, zo is hij nu bezig met een liedje wat hij vorig jaar schreef, vertelt hij. Toch staat een debuutalbum voorlopig nog even niet op de planning. De volgende single verwacht hij begin volgend jaar uit te brengen.

'De Wereld Weer In Kaart' is te vinden op alle bekende streamingsplatformen, maar ook exclusief te koop in de Hoornse platenzaak Uptown Records. Maandagavond komt Johan Keeman langs bij Ehwald & Desi, tussen 19:00 en 21:00 op WEEFF Radio.

Beluister alle WEEFF Top Favorieten in onze Spotify lijst! De Wereld Weer In Kaart van Johan Keeman, of alle andere oud WTF’s terugluisteren? Abonneer je dan nu op onze WEEFF Top Favoriet Playlist op Spotify.