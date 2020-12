Nieuw project 'Startversneller Enkhuizen': intensieve hulp voor startende ondernemers

"Wat wij zien, is dat het aantal startende ondernemers, ondanks de coronaperiode, nog steeds hoog is", vertelt Joeri. Hij vindt een goede voorbereiding voor het starten van een onderneming belangrijk. Dat is volgens Joeri dan ook het doel van het project. "Het idee van het project is om inwoners van Enkhuizen die nadenken over het starten van een onderneming te helpen met het komen tot een realistisch ondernemersplan."

Stichting Startersloket

Het verschil met de gebruikelijke rol van Stichting Startersloket is dat daar beginnende ondernemers in West-Friesland met vragen terecht kunnen. Bij dit nieuwe project 'Startversneller Enkhuizen' worden de startende ondernemers een aantal maanden intensief begeleid. "We geven in samenwerking met de gemeente specifieke trainingen aan de deelnemers en we geven toegang tot een speciaal ontwikkelde tool om een online ondernemersplan te maken."