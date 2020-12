Ondanks stijgende coronacijfers heeft Haarlems Mendelcollege het 'in de hand'

HAARLEM - Terwijl het kabinet in spoedberaad is over het alsmaar stijgend aantal coronabesmettingen en scholen steeds vaker tijdelijk sluiten door clusterbesmettingen, zijn er ook scholen waar het aantal besmettingen onder controle lijkt. Zoals op het Mendelcollege in Haarlem. Twee weken lang was daar helemaal geen coronabesmetting onder de leerlingen én de medewerkers. Nu stijgt dat cijfer licht naar 0,2 procent van de 1.750 leerlingen. "Ik denk oprecht dat we het in de hand hebben", aldus rector Jan-Mattijs Heinemeijer.

mondkapjes mendel college haarlem - NH Nieuws

"Je voelt je bijna bezwaard als je moet zeggen dat het allemaal goed gaat", vertelt Heinemeijer in onderstaande reportage. "Er zijn scholen die bijzonder uitkijken naar de kerst, die het niet meer kunnen, die er gek van worden. Nou dat herken ik niet." Uit een rondgang door NH Nieuws afgelopen week bleek inderdaad dat steeds meer scholen hele klassen of leergangen naar huis sturen. Vooral West-Friesland is hard getroffen. De Haarlemse rector is beducht voor de factor 'geluk'. Maar volgens hem is te danken aan een groot aantal 'puzzelstukjes' waarom op deze school de coronabesmetting nu onder controle is. Elke week krijgen ouders van de grootste scholengemeenschap van Haarlem een weekbrief met grafieken en tabellen. Twee keer per week worden de cijfers nauwlettend geanalyseerd door conrector Henri Bloem. Na twee weken van nul positief geteste, thuiszittende leerlingen is er nu een minimale stijging. "En er is geen sprake van clusterbesmetting, maar het gaat om een beperkt aantal leerlingen, verspreid over verschillende klassen. En bij die vier besmette leerlingen is ook een tweeling." tekst gaat door na de foto

De coronacijfers worden iedere week gepubliceerd - NH Nieuws

Net als op andere scholen is hier een mondkapjesplicht voor als leerlingen tussen de lesuren door de gangen loopt. Maar dat geldt niet in de pauze. Leerlingen staan dan hutjemutje met elkaar te praten tijdens het broodje eten in de aula. Dat is niet helemaal zonder risico, maar er is geen groot gevaar volgens rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer. "Dan zouden er ook personeelsleden besmet moeten worden, want die lopen ook door die volle aula heen, die zijn aan het surveilleren, maar het slaat niet over op personeel. Dus ik denk oprecht dat we het in de hand hebben." De tekst gaat door na de foto

Drukte in de aula van het Mendel college in Haarlem - NH Nieuws

Eén van de puzzelstukjes van de verklaring is wellicht de vroege invoering van de mondkapjesplicht op deze school, denkt Heinemeijer. Direct na de zomervakantie moesten de leerlingen de mondkapjes al dragen. De hoop dat de leerlingen de ernst zouden inzien van het besmettingsgevaar juist, in hun leeftijdsgroep was doorslaggevend. "En ik denk dat dat overgeslagen is", concludeert Heinemeijer. De leerlingen van 4VWO beamen dat. Hoewel ze in alle toonaarden ontkennen dat ze 'zo braaf' zijn. "Ik denk dat we ons toch achter in het hoofd streng aan de maatregelen houden", zegt een leerling. "Als we verkouden zijn gaan we meteen naar huis", valt een klasgenoot hem bij. "Bijna niemand blijft verkouden op school. Dat is niet heel chill of zo."

Quote "Bijna niemand blijft verkouden op school. Dat is niet heel chill of zo" leerling 4vwo mendelcollege

Volgens de schoolbestuurder zit het in het DNA van het Mendelcollege. "Deze school houdt van structuur, van afspraken maken en dan houden we ons er ook aan." Het credo 'blijf thuis, laat je testen' bij lichte klachten zit er hier dus kennelijk goed in. "Die combinatie van het hier goed hebben geregeld en het gedrag van ouders en kinderen bij elkaar, die optelsom doet het gewoon goed." Heinemeijer huivert bij de gedachte dat het Rijk nu door de stijging in het aantal coronabesmettingen in Nederland besluit de scholen toch weer te sluiten. Zeker niet nu het op deze school onder controle lijkt. Maar de rector houdt een slag om de arm. "We hebben geen toverstaf, dus het zou kunnen dat het mis gaat."