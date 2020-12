Ajacied Quincy Promes opgepakt voor steekpartij

Promes wordt volgens de Telegraaf verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, en hij zou hiervoor maximaal vier jaar de cel in kunnen gaan. Volgens de krant is hij vanochtend opgepakt, en zit hij zeker de aankomende drie dagen vast. Daarna kan zijn voorlopige hechtenis verlengd worden.

Familiefeest

Promes zou eind juli een groot feest gegeven hebben voor familieleden, in een loods van zijn eigen bedrijf in Abcoude. Hij zou daar dusdanige ruzie hebben gekregen met een familielid dat Promes hem met een mes gestoken zou hebben. Het familielid zou volgens de krant letsel aan zijn knie hebben opgelopen.

Volgens de krant ontkent de politiewoordvoerder dat er bij de aanhouding rekening is gehouden met het speelschema van Ajax, dat afgelopen woensdag werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. "We hoorden pas een maand geleden van het incident. Daarna is een onderzoek gestart en dat heeft vanochtend tot een arrestatie geleid", aldus de politiewoordvoerder tegen de krant.