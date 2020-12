Nieuwe fase bij ontwerp van stationsgebied Hoorn en omgeving

HOORN - Het ontwikkelen van project de Poort van Hoorn gaan een nieuwe fase in, het ontwerpproces begint. "Dit betekent het maken van architectuurtekeningen en het vaststellen van de de definitieve locaties voor de verschillende voorzieningen", vertelt wethouder Samir Bashara aan WEEFF Radio. Omwonenden maakten zich in de vorige fase zorgen over ee hoogte van de gebouwen bij het project.

Als het aan de wethouder ligt, gaat de bouw van het project de Poort van Hoorn beginnen in 2023. "De gemaakte planning voor het project is reëel en ik ga er vanuit dat we die planning halen."

De vorige fase was het stedenbouwkundig plan. "Dat is de laatste fase voordat je naar een definitief ontwerp gaat. Het is een belangrijke stap naar de uiteindelijke realisatie", vertelt wethouder Bashar. In dit stedenbouwkundig plan waren animaties te zien met hoe de gemeente het stationsgebied en omgeving wil inrichten. Een belangrijk onderdeel daarvan is een echte stedelijke uitstraling, met hoogbouw. Dit zorgde voor ophef bij omwonenden.