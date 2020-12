Ten Hag: "Ajax heeft karakter getoond"

AMSTERDAM - Ajax-trainer Erik ten Hag was tevreden met het spel van zijn ploeg tegen PEC Zwolle (4-0). "We hebben karakter getoond en ze met veel energie naar een nederlaag gespeeld."

Ajax werd woensdag door Atalanta Bergamo uitgeschakeld in de Champions League. "Natuurlijk was dat een dreun", zei Ten Hag. "We zijn niet gewend om te verliezen, ook niet tegen Liverpool en Atalanta. Maar wij hebben onszelf de druk opgelegd om te overwinteren in de Champions League."

Quote "Wij zijn het niet gewend om te verliezen" Ajax-trainer erik ten hag

"En daarvoor moet wel alles meezitten", zei Ten Hag. "En bij ons heeft het alleen maar tegengezeten. Het is niet makkelijk om bij de laatste zestien clubs van de Champions League te komen. Van de relatief kleine voetballanden is alleen Porto dit nu gelukt. We hebben de kansen gehad, maar ze niet benut."

"Dan weet je dat er druk op het duel met PEC staat. En we misten nog al wat spelers", doelde Ten Hag op onder anderen Mohammed Kudus, David Neres en Noussair Mazraoui. "We hadden er een paar meer kunnen maken, maar ik ben erg tevreden over de manier waarop we ons hebben laten zien."