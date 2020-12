Huntelaar hint op afscheid als profvoetballer

AMSTERDAM - Na afloop van de 4-0 overwinning van Ajax op PEC Zwolle kondigde Klaas-Jan Huntelaar waarschijnlijk zijn afscheid aan als profvoetballer. "Ik denk dat dit wel mijn laatste seizoen is", aldus Huntelaar.

Huntelaar scoorde zaterdagavond het openingsdoelpunt tegen PEC Zwolle en verscheen na afloop voor de camera van FOX Sports. "De laatste maanden heb ik een beetje nagedacht over stoppen. Het komt dichterbij", aldus de 37-jarige spits. "Ik denk dat dit wel mijn laatste seizoen is."

"Ik denk dat dit wel mijn laatste seizoen is"

Quote

"Ik weet nog niet wat ik daarna wil gaan doen. Ik wil denk ik wel mij trainersdiploma halen, maar eerst even rust en dan zien we daarna wel weer verder", zei Huntelaar.

De spits debuteerde tijdens het seizoen 2002/2003 namens PSV in het betaald voetbal. Vervolgens kwam 'The Hunter' uit voor De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04, voordat hij in 2017 weer bij Ajax neerstreek.