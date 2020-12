Ajax weet na eenvoudige zege op PEC Zwolle weer wat winnen is

AMSTERDAM - Ajax weet na drie nederlagen op rij weer wat winnen is. Na verliespartijen tegen Liverpool, FC Twente en Atalanta wonnen de Amsterdammers zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA eenvoudig met 4-0 van PEC Zwolle.

Ajax-aanvaller Quincy Promes scoort de 2-0 tegen PEC Zwolle - Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax-trainer Erik ten Hag moest zijn elftal op vier plaatsen wijzigen ten opzichte van het duel tegen Atalanta. Daley Blind, Quincy Promes, Sean Klaiber en Klaas-Jan Huntelaar kregen alle vier een basisplaats tegen PEC Zwolle. Huntelaar beloonde het vertrouwen van zijn trainer door al na zes minuten het openingsdoelpunt op aangeven van Antony raak te koppen. Ajax was in de openingsfase vele malen sterker dan de gasten uit Overijssel. Na tien minuten lag het tweede doelpunt er al in voor Ajax. Quincy Promes schudde zijn directe tegenstander van zich af en schoot vanaf dichtbij de 2-0 in de touwen.

Het was voornamelijk eenrichtingsverkeer in Amsterdam en PEC Zwolle bracht Ajax nauwelijks in verlegenheid. Vlak na de 2-0 hadden de Amsterdammers een strafschop moeten krijgen na een handsbal van Van Wermeskerken. Zowel de arbitrage als de VAR ontging het moment. Lang hoefde Ajax echter niet te treuren want tien minuten voor rust schoot Antony de 3-0 binnen. De Braziliaanse buitenspeler bekroonde zijn sterke eerste helft door met een hard schot in de verre hoek raak te schieten. Tekst gaat verder onder de foto

De Braziliaan Antony was de gevaarlijkste man bij Ajax tegen PEC Zwolle - Pro Shots / Jasper Ruhe

Debutanten Door de comfortabele 3-0 voorsprong hoefde Ajax in de tweede helft niet meer aan te zetten. Davy Klaassen werd bovendien in de rust gewisseld voor Edson Álvarez. De Mexicaan zorgde na een uur spelen met een kopbal in de handen van keeper Zetterer voor een van de spaarzame hoogtepunten in de tweede helft. Het opvallendste moment van de tweede helft was misschien wel het debuut van de 18-jarige Kenneth Taylor. De in Alkmaar geboren middenvelder mocht van Erik ten Hag na een uur spelen zijn eerste minuten maken in het vlaggenschip van de Amsterdammers. Tekst gaat verder onder de foto

Kenneth Taylor debuteerde voor Ajax tegen PEC Zwolle - Pro Shots / Jasper Ruhe

Erik ten Hag had de smaak te pakken qua debutanten, want in navolging van Taylor maakte ook Victor Jensen zijn debuut in Ajax 1. De Deense vleugelaanvaller mocht uiteindelijk nog een kwartier meedoen. Zowel Taylor als Jensen konden hun debuut, in tegenstelling tot veel Ajax-debutanten die het tweetal voorgingen, niet opluisteren met een doelpunt. Uiteindelijk zou Ajax in de blessuretijd van een allesbehalve enerverende tweede helft nog één keer scoren. Ryan Gravenberch zorgde met het laatste wapenfeit van de wedstrijd voor de 4-0 eindstand. Door de overwinning blijft Ajax aan kop gaan in de eredivisie. De Amsterdammers hebben, met een wedstrijd meer gespeeld, nu een voorsprong van vijf punten op Vitesse. De Arnhemmers komen zondag nog in actie.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs (Taylor/63), Blind (Martinez/75), Tagliafico (Rensch/88); Klaassen (Álvarez/46), Gravenberch; Antony (Jensen/75), Promes, Tadic; Huntelaar Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Kersten, Paal, Van Wermeskerken, Nakayama; Saymak (Leemans/74), Strieder (Clement/62), Huiberts (Van Polen/46); Reijnders, Drost, Van Duinen (Pherai/46)