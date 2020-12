Marechaussee arresteert twee mannen bij Schiphol met vals geld, drugs en wapen

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond twee Amsterdammers in de buurt van luchthaven Schiphol aangehouden. Bij controle van de auto van de mannen (29 en 30) op de Koetsierstraat, vlakbij P3, werd een halve pond cocaïne gevonden en 19.000 euro aan vermoedelijk nep geld. Bovendien was de bestuurder van de auto onder invloed.

Vlak na de aanhouding werd nog een geladen revolver op straat gevonden. Vandaag zijn op basis van de arrestatie vier huizen doorzocht. Hierbij werd 2.000 euro vals geld en een opbergdoos voor een vuurwapen gevonden.

Kapmes

De Marechaussee moest gisteravond ook in actie komen in de vertrekhal op de luchthaven. Een 24-jarige Rotterdammer had een 40 centimeter lang kapmes bij zich.

Het mes is in beslag genomen en de man heeft een proces-verbaal gekregen.