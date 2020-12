Beveiliger in Beverwijk door tieners gestoken na opmerking over mondkapje en roken

BEVERWIJK - Een beveiliger is hoogstwaarschijnlijk gestoken nadat hij twee jongens aansprak op hun gedrag. Het duo stond te roken bij de uitgang van winkelcentrum Wijkerbaan op een plek waar dat niet toegestaan is, en droeg geen mondkapje. Toen de beveiliger hier wat van zei, kreeg hij een stomp in zijn zij waarop het duo wegrende in de richting van de Bullerlaan.