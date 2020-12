Twee strafschoppen van Mühren doen Jong AZ de das om

LEEUWARDEN - Jong AZ is er niet in geslaagd om tegen Cambuur voor een verrassing te zorgen. De talenten uit Alkmaar verloren in Leeuwarden met 2-0 van de koploper van de eerste divisie.

In de eerste helft werd al snel duidelijk dat Cambuur in eigen huis het spel wilde dicteren. De Friezen dwongen de Alkmaarders dan ook veelvuldig terug tot het eigen strafschopgebied. Desondanks kon Cambuur maar moeilijk door de rode muur van Jong AZ heen breken. Een hard afstandsschot van verdediger Doke Schmidt en een kopbal van Volendammer Robert Mühren waren de grootste mogelijkheden voor de koploper van de eerste divisie.

Jong AZ kwam maar sporadisch tot een aanval in het kletsnatte Leeuwarden. Na een half uur spelen werden de talenten uit Alkmaar echter iets brutaler en na 35 minuten kon de eerste serieuze kans voor de bezoekers worden genoteerd. Een mooie aanval over meerdere schijven kwam via Robin Lathouwers voor de voeten van Peer Koopmeiners. De aanvoerder van Jong AZ kreeg de tijd om een hoek uit te kiezen maar schoot te gehaast recht op keeper Sonny Stevens van Cambuur.

Discutabele strafschop

Na de thee was het Cambuur dat het beste uit de kleedkamer leek te zijn gekomen en Jong AZ werd aan het begin van het tweede bedrijf weer teruggedrongen op eigen helft. Na precies een uur wedstrijd resulteerde het overwicht van Cambuur in een strafschop. Scheidsrechter Martens zag tot ieders verbazing een overtreding van Joey Jacobs in duel met Issa Kallon. Robert Mühren benutte het makkelijk gegeven buitenkansje vanaf elf meter en maakte zo zijn dertiende competitietreffer van het seizoen.

Cambuur bleef na de openingstreffer de betere ploeg. Toch kreeg Jong AZ tien minuten voor tijd nog een grote kans op de gelijkmaker. Millen Baars kreeg de bal goed mee van de ingevallen Des Kunst, maar het schot van Baars ging via de vingertoppen van doelman Stevens op de paal. Jong AZ probeerde in de slotfase met een eindoffensief nog een gelijkmaker te forceren. Uiteindelijk was het juist Cambuur dat nog een doelpunt zou gaan maken.



