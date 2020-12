Vaten met drugsafval gedumpt langs weg in Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - De politie is gisteren op een dumping van een aantal vaten met drugsafval langs de Kromme Spieringweg gestuit.

In de vaten zaten giftige stoffen die worden gebruikt bij de productie van de drugs XTC en crystal meth, laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. De vaten zijn van de plek weggehaald.

"Een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ging langs bij het incident om te meten of er giftige stoffen in de vaten zaten. Dat was het geval", zegt de woordvoerder.

Een specialistisch bedrijf is ingezet om de vaten te verwijderen van de plek.