Onrust en ontzetting in Beverwijk na tweede explosie bij supermarkt: "Waarom? Waarom?"

BEVERWIJK - De aanslag bij de de Poolse supermarkt in winkelcentrum Beverhof in Beverwijk, zorgt voor angst bij omwonenden en ondernemers. Om 4.30 uur ging opnieuw een explosief af bij het pand, nadat dat eerder deze week ook al gebeurde.

De burgervader vond het eerder niet nodig het pand extra in de gaten te houden. Daar komt nu verandering in. "Het pand blijft gesloten en er komt 24 uur per dag cameratoezicht."

Volgens burgemeester Martijn Smit was de explosie van vannacht harder dan die van afgelopen woensdag . "Dat betekent meer schade aan de Beverhof. Nog twee ondernemers konden vandaag hun bedrijf niet openen. Het is een ongekende aanval op de rechtsorde. Het is zeer onverwacht en een ongekend drama."

Een omwonende kwam later op de dag de ravage bij het winkelcentrum bekijken en vraagt zich hardop af waarom dit gebeurt. "Waarom? Waarom? Je gaat een gevoel van onveiligheid krijgen. Wat hier is gebeurd, is afschuwelijk. Echt afschuwelijk."

"Ik hoorde een harde dreun en alle rolluiken gingen schudden. Ik dacht aan onweer, maar dat kon niet. Woensdag was ik tien minuten na de explosie in de bakkerij, maar vandaag was ik er tien minuten vóór de knal", vertelt hij. "Ik wil niet groot doen, maar ik denk dat de echte klap vanmiddag nog wel komt."

Na overleg van de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie) is besloten dat de camera's minimaal een maand blijven staan, met kans op verlenging. Ook wordt het pand minimaal een maand gesloten, laat communicatieadviseur van gemeente Beverwijk Marijke Hoencamp desgevraagd weten. "Deze zaak krijgt momenteel de topprioriteit."

Of er nu extra aandacht uitgaat naar de winkel in Aalsmeer waar ook een explosie was, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. "We focussen op dit moment in Beverwijk op het filiaal in de Beverhof."

Concurrentie

Biedronka is een populaire supermarktketen in Polen, met duizenden winkels. Eerder werd al duidelijk dat Nederlandse supermarkten die dezelfde naam dragen niet per se onderdeel zijn van die keten of door dezelfde persoon worden beheerd. Zo was de winkel in Brabant niet van dezelfde eigenaar als die in Aalsmeer.

De winkels in Aalsmeer en Beverwijk hebben dezelfde eigenaar, Mohamed Mahmoed. Hij zegt te vermoeden dat de reden van de aanslagen iets te maken heeft met concurrentie. "Wij hebben gezorgd dat deze straat tot leven kwam, dus ja, concurrentie", zei hij eerder tegen NH Nieuws.