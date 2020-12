Laren willen doorstroom verkeer op de Brink rond de zomer verbeterd hebben

LAREN - De doorstroom van het verkeer op de Brink in het centrum van Laren moet veel beter. Om hiervoor te zorgen neemt de gemeente volgend jaar flink wat maatregelen. "We hopen rond de zomer klaar te zijn", zegt de wethouder Ton Stam in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

Google Streetview

"Zo moeten er detectielussen komen, zodat er op het kruistpunt geen onnodige stilstand bij de verkeerslichten komt en er sneller doorgereden wordt. Ook willen we de software van het systeem verbeteren", legt de wethouder uit. Binnenkort gaan de gemeente langs de aannemers voor het in kaart brengen van de kosten. "Dat gaat gebeuren in het eerste kwartaal. We hopen in het tweede of derde kwartaal de uitvoering te kunnen doen. Dat wordt een heel karwei, aangezien de Brink de drukste plek van Laren is." Stam hoopt rond de zomer klaar te zijn.

Wachttijden verkort De tijdwinst die het verkeer straks op het kruispunt boekt, hangt af van de richting die het verkeer opgaat. Voor de ene richting is de winst groter dan de ander. Gemiddeld wordt de wachttijd voor auto's met 14 procent verkort, voor bussen zelfs 31 procent. Voor fietsers en voetgangers is de winst een paar procent. Alles bij elkaar kosten de maatregelen de gemeente Laren tussen de 50.000 en 75.000 euro.

De plannen van de gemeente om de doorstroom op de Brink te verbeteren staan volgens de wethouder los van de renovatie van de Brink zelf. "Die kwestie hebben we even in de ijskast gedaan." Luister het gehele interview terug via deze link.