Hilversum zoekt slachtoffers toeslagenaffaire, 5 van de 38 gezinnen gevonden

HILVERSUM - De gemeente Hilversum is op zoek naar de 38 gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Vanwege de privacywetgeving deelt de Belastingdienst geen namen, dus moet de gemeente zelf op zoek. "Het is enorm frustrerend", zegt wethouder Annette Wolthers het in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Ook het schadeloos stellen van de slachtoffers is een optie die de gemeente achter de hand houdt. Hiervoor is landelijk 500 miljoen euro vrijgemaakt. Slachtoffers kunnen bedragen van 1.300 tot 40.000 euro terugkrijgen. "Dat hangt af van hoeveel schade mensen hebben geleden."

Wanneer blijkt dat de gezinnen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden, kan het Sociaal Plein verschillende middelen inzetten. Zo kan een regisseur kijken naar problemen in huis of op werk en kan er een schuldhulpverlener aan de pas komen.

Tot nu toe hebben negen gezinnen zich aangemeld voor een gesprek op het Sociaal Plein, waar slachtoffers zich kunnen melden. Hieruit bleek dat vijf gezinnen te maken hebben gekregen met de toeslagenaffaire. "Nu zijn we op zoek naar die andere 33 gezinnen", aldus de wethouder. "Wij willen echt wel met deze gezinnen aan de gang om hulp te bieden als het nodig is."

Toch merkt Wolthers dat het een grote stap is voor slachtoffers om naar de gemeente te gaan. "Het is wellicht schaamte om toe te geven dat je in de problemen zit of realiseer je zelfs niet dat je in de problemen zit. Wij merken ook angst om naar een overheidsinstantie te gaan. Het vertrouwen in de Overheid is geschaad."

Privacy

Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten probeert Hilversum druk uit te oefenen op de Belastingdienst om namen van de slachtoffers vrij te geven. De wethouder hoopt de gegevens volgend jaar binnen te krijgen. "Zo vragen we om een convenant af te sluiten om de wetgeving te omzeilen en gegevens los te peuteren", aldus wethouder Wolthers.

Ondanks dat er wel contact is tussen de landelijke overheid en de gemeente, is er volgens Wolthers geen sprake van een nauwe samenwerking. "Het is een ontzettend frustrerende situatie."

Slachtoffers in de gemeente Hilversum kunnen mailen naar [email protected]

Luister het hele interview terug via deze link.