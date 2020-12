Felle brand in meerdere stadsbussen in Haarlem

HAARLEM - Aan de Laan van Decima in Haarlem woedt momenteel een felle brand in meerdere stadsbussen van R-net. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en is het vuur inmiddels meester.

De woordvoerder van de Veiligheidsregio kan verder nog niks kwijt over de oorzaak van de brand. "Of er sprake is van brandstichting of dat het vuur is ontstaan door nachtelijke werkzaamheden moet verder onderzoek uitwijzen. Onze prioriteit ligt nu bij het blussen."