Telstar-trainer Jonker ondanks nederlaag trots op zijn ploeg

VELSEN-ZUID - Telstar verloor vrijdagavond met 2-3 van nummer twee Almere City. Dat had het te danken aan het feit dat de ploeg al binnen tien minuten drie treffers moest incasseren. Trainer Andries Jonker is blij met hoe zijn ploeg het heeft opgepakt na de drie snelle tegentreffers. "Ik ben heel trots op die jongens", aldus de oefenmeester.

Pro Shots / Ron Baltus

De eerste minuten zag Jonker het grote Almere City tegen 'een soort van Telstar onder achttien'. "Almere was heel fel, schiet drie keer op doel en maakt drie doelpunten", legt hij uit. "Dan valt Siebe Vandermeulen ook nog uit en dan lijkt het een hele zwarte avond te worden. Ik denk dat er vooral onzekerheid heerste over de vraag of we het wel kunnen met deze selectie. Als je dat gaat doen, dan kan je het juist niet."

Na de 0-3 richtte Telstar zich op en kwam terug tot 2-3. Ondanks dat de gelijkmaker uiteindelijk niet viel, is Jonker trots op zijn ploeg. "En dat verdienen die jongens ook. Ik vind dat er met enorme passie is gespeeld en bij vlagen is er uitstekend gevoetbald. Als je dan bedenkt dat je eigenlijk een punt verdient tegen de zeer ambitieuze nummer twee van de ranglijst, dan heb je echt geweldig gespeeld. Ik ben heel trots op de jongens." Bekijk hieronder het volledige interview met Andries Jonker. Tekst gaat door onder de video.

Andries Jonker na Telstar - Almere City - NH Nieuws

Yaël Liesdek mocht in de basis beginnen tegen Almere City. "We begonnen zwak en onoplettend waardoor we direct drie goals tegen krijgen", vertelt hij direct na afloop van het duel. "Dat moeten we in de resterende minuten weer rechtzetten. Ik denk dat we dat vooral in de tweede helft goed hebben gedaan. Je krijgt genoeg kansen maar benut ze niet. Uiteindelijk ga je hier dan zonder punten weg." Bekijk hieronder het volledige interview met Yael Liesdek.

Yael Liesdek na Telstar - Almere City - NH Nieuws