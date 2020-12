FC Volendam-verdediger Micky van de Ven euforisch na doelpunt: "Eindelijk!"

De talentvolle verdediger wordt een mooie toekomst in het profvoetbal voorspeld. Scouts van veel clubs houden hem in de gaten vanwege zijn uitmuntende verdedigende kwaliteiten. Maar een doelpunt maken, wilde nog niet lukken. Zelfs bij hoekschoppen en vrije trappen lukte het hem niet om raak te knikken.

Micky van de Ven over zijn eerste goal in het betaalde voetbal - NHSport/Edward Dekker

Tegen Den Bosch zette Van de Ven bij een rush over de linkerkant er de turbo op en knalde hij dus eindelijk raak. "Het is geen verkeerde eerste goal", lachte hij na afloop. "Ik wil streepjes achter mijn naam. Ik denk dat mijn marktwaarde dan ook wel omhoog kan gaan."

Trainer Wim Jonk zag dat zijn ploeg in de tweede helft, ook met de diverse wissels, op doelpunten bleef jagen. De treffer van Van de Ven was de zesde en laatste. "Je ziet bepaalde ruimtes ontstaan. Als hij weg is dan is hij op de brommer. Hij maakt hem fantastisch af."