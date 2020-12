Man met schotwond aangetroffen nabij vliegveld Hilversum

HILVERSUM - De politie heeft vanavond aan de Egelshoek in Hilversum, nabij het vliegveld, een gewonde man aangetroffen. Hij was aanspreekbaar, en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart.

Dat laat een woordvoerder van de politie Midden-Nederland aan NH Nieuws weten.

De politie kreeg aanvankelijk meldingen van voorbijgangers over een gewonde man. Over de aard van de verwonding was toen nog niets duidelijk, maar toen agenten poolshoogte gingen nemen, bleek het om een schotwond te gaan. Het slachtoffer was aanspreekbaar, en bleek zelfs nog in staat om op eigen kracht te lopen.

Onderzoek

De politie heeft nog geen eventuele verdachte op het oog. "Maar het onderzoek is in volle gang", aldus de woordvoerder. "Want dat dit niet spontaan gebeurt, is duidelijk." Of de man zelf waardevolle informatie met de politie heeft kunnen delen, is niet duidelijk. Agenten zijn in ieder geval bezig met sporen- en buurtonderzoek.

Het slachtoffer is na eerste hulp op straat voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.