Jong Ajax doet zichzelf tekort met punt bij tiental De Graafschap

Nadat de ploeg van trainer Mike Snoei via Daryl van Mieghem (redding Kjell Scherpen) en Ralf Seuntjens (schot voorlangs) al kansen had gehad op een vroege voorpsrong, kwam de openingstreffer alsnog snel. Seuntjens ondernam een poging en zag zijn schot via het been van een Ajacied achter Scherpen dwarrelen. Jong Ajax raakte niet van slag en zette al snel de gelijkmaker op het scorebord via een treffer van Ar'jany Martha.

Toch lukte het De Graafschap om binnen het half uur opnieuw op voorsprong te komen. De Doetinchemers straften nonchalant uitverdedigen van Jong Ajax via opnieuw Seuntjens genadeloos af. Martha kreeg vervolgens opnieuw de kans om zijn ploeg op gelijke hoogte te zetten, maar na een knappe bal van Scherpen schoot hij oog in oog met De Graafschap-doelman Rody de Boer wild over. De ploeg van Snoei moest na een half uur spelen wel met tien man verder. Danny Verbeek mocht vroegtijdig gaan douchen na een rode kaart voor een overtreding op Donny Warmerdam.

Tekst gaat verder onder de foto