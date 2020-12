Dramatische start kost Telstar de kop tegen Almere City

Dat de treffer van Plet een belangrijke was, werd na de pauze bevestigd. Telstar zette haar tanden in de tegenstander en nadat Schendelaar een vrije trap van Kaandorp uit de kruising ranselde zorgde Ilias Bronkhorst voor de aansluitingstreffer. De rechtsachter was het meest attent toen de bal na een corner voor het vijandige doel bleef hangen en uit de kluts werkte hij binnen. Niet veel later was de ploeg van Jonker zelfs dicht bij de gelijkmaker. Yael Liesdek kwam oog in oog met Almere-goalie Michael Woud, maar hij wipte de bal over het doel heen.

Schendelaar

Telstar ging in het vervolg van de wedstrijd op zoek naar de 3-3. De grootste kans was voor de bezoekers, die via een schot van Thomas Verheydt dicht bij de beslissing waren. Schendelaar hield zijn ploeg met een knappe redding op de been. De doelman had zich in de allerlaatste seconde onsterfelijk kunnen maken in Velsen-Zuid, maar zijn schot eindigde op de paal waardoor de slechte start uiteindelijk funest bleek voor de Noord-Hollanders. De eerstvolgende wedstrijd voor Telstar is 21 december. Dan gaan de Witte Leeuwen op bezoek bij provinciegenoot Jong Ajax.

Opstelling Telstar: Schendelaar; Bronkhorst, El Yaakoubi, Vandermeulen (Vlijter/17), Pattynama, Liesdek, Van Wetten (Ouardane/79), Adshead (Sprangers/79), Fernandes, Plet, Van Velzen

Opstelling Almere City: Woud; Van Vlerken, Mirani, Breedijk, Lesquoy; Receveur, Emmers (Bensabouh/77), Hammouti; Kaandorp (Bouyaghlafen/77), Verheydt, Alhaft (Sørensen/77)