Den Helder-coach snapt niets van andere clubs: "Onze jongens zijn klaar om te spelen"

DEN HELDER - Het onbegrip bij Den Helder Suns is groot. Nadat de topsportcompetities groen licht kregen om verder te gaan, willen veel basketbalclubs later de competitie hervatten. "Er zijn opeens clubs die in hun schulp kruipen", aldus Den Helder-coach Peter van Noord.

De selectie van Den Helder Suns is klaar voor hervatting - NH Sport / Thomas Brood

"Die willen zes weken voorbereiding", vervolgt Van Noord. "Ik vind ook dat het je verantwoordelijkheid is van je proforganisatie om je spelers fit te hebben. Het was ook zo afgesproken. Er ligt een genotuleerd verhaal bij de Dutch Basketball League dat wij gaan spelen zodra het groen licht komt. Nu blijkt dat een hoop clubs bakzeil halen en het in een andere vorm willen", aldus een verbouwereerde Van Noord.

Den Helder is fit Het is dus nog niet bekend wanneer de basketbalcompetitie weer verder gaat. De selectie van Den Helder zou in staat zijn om de competitie binnen tien dagen weer te hervatten. "Absoluut. Alle testen wijzen uit dat die jongens klaar zijn om te spelen. Ze zijn fit. Als het aan mij ligt beginnen we 22, 23, 24 december. Maar wat ik heb begrepen kan het alle kanten op gaan en dat vind ik vervelend om te horen."

Zaterdag is er een overleg waarin meer bekend wordt over wanneer de basketbalcompetitie weer gaat beginnen. Maandag is bij NH Sport een reportage te zien over de basketballers van Den Helder Suns.

