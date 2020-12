Leerlingen eren hun 'meester': tientallen portretten van Piet de Ridder in Grote Kerk

Hij noemt het 'een tikkeltje confronterend' zichzelf in veelvoud aan de eeuwenoude muren van de kerk te zien hangen. "Best wel gek jezelf in zoveel hoedanigheden te zien. Maar het is vooral leuk. Een mooi eerbetoon." Zijn leerlingen missen hem nu al. Niet alleen zijn motiverende woorden, zijn inspiratie, maar ook 'zijn praatjes.'

Niet vervelen

"Met Piet verveelde je je geen moment", zegt één van hen. "We hadden altijd goeie gesprekken: over de politiek, of over Beverwijk. Piet kent iedereen hier."

'De meester' is zelf vrij nuchter onder zijn afscheid. "Het is mooi geweest", zegt hij. "Het is tijd dat de jongere generatie het stokje overneemt."

De tentoonstelling in de Grote Kerk is te zien tot en met 13 januari volgend jaar