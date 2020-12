RSG Enkhuizen sluit school komende week vanwege corona-uitbraak, alle lessen online

ENKHUIZEN - Vanwege een corona-uitbraak heeft de middelbare school RSG Enkhuizen vandaag besloten om de school komende week te sluiten. De leerlingen van het RSG kunnen vanaf maandag hun lessen online volgen. Alle noodzakelijke toetsen van hogere klassen worden komende week wel in de school afgenomen. Dat maakt de school bekend in een brief aan alle ouders.

"We zien dat de maatregelen die we de afgelopen dagen genomen hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan helaas niet het gewenste effect hebben", laat Eugène Kramer, voorzitter van het college van bestuur, weten. "Dat heeft ons doen besluiten om alle leerlingen vanaf maandag 14 december tot aan de kerstvakantie de lessen vanuit huis te laten volgen."

Leerlingen van de Enkhuizer school kunnen hun lessen vanaf maandag via Teams met het geldende rooster volgen. Als docenten toetsen hebben gepland, dan worden de leerlingen in het schoolgebouw verwacht om daar de toets te maken. Vmbo- en atheneumleerlingen die hun profielwerkstuk moeten afronden, kunnen dat op school doen.

In totaal werden tot vandaag 40 leerlingen positief getest op het coronavirus. Nu is besloten om de hele school vanaf volgende week hun lessen thuis te laten volgen. Het college van bestuur begrijpt dat de maatregelen die nu genomen moeten worden een flinke impact hebben. Maar stelt dat de nu genomen maatregelen de enige optie zijn om de veiligheid van iedereen binnen de school te waarborgen.

"We denken dat we de onderwijskwaliteit beter kunnen waarborgen als we kiezen voor een eenduidige onderwijsvorm"

In de verstuurde brief vertelt Kramer dat zij als school de verantwoordelijkheid dragen voor een grote groep mensen. Niet alleen de leerlingen en medewerkers worden getroffen door het coronavirus en de geldende maatregelen, maar ook hun families en vrienden.

"Dat maakt dat steeds meer leerlingen en collega's thuisblijven, waardoor het steeds moeilijker wordt om ons onderwijs te organiseren", legt Kramer uit. "Een toenemend aantal klassen volgt zonder toezicht online lessen op school en steeds meer klassen hebben tussenuren." Daarnaast volgt een deel van de leerlingen de les in het schoolgebouw en een deel vanuit huis, waardoor de leraren hun aandacht constant moeten verleggen.

"De onderwijskwaliteit komt daarmee in het geding. We denken dat we de onderwijskwaliteit beter kunnen waarborgen als we kiezen voor een eenduidige onderwijsvorm", zegt Kramer.

Na de kerstvakantie

Het is de bedoeling dat de lessen na de kerstvakantie in het schoolgebouw hervat kunnen worden, hoewel dat afhankelijk blijft van de ontwikkeling van de coronacijfers tijdens de kerstvakantie. De school verzoekt ouders de school te informeren als hun kind een positieve uitslag op de test heeft gekregen.

"Die informatie hebben we namelijk nodig om aan het einde van de kerstvakantie een goede afweging te kunnen maken over het vervolg van de lessen na de vakantie", aldus Kramer. Alle ouders horen uiterlijk het laatste weekend voor de start van de eerstvolgende lesweek of die school die week dichtblijft of juist weer opengaat.