Noordkop & Texel NL V Hoe Schager tieners een succes maakten van jubilerende Paarse Vrijdag Krant

SCHAGEN - Feest, want de Paarse Vrijdag Krant bestaat tien jaar. De krant is onlosmakelijk verbonden met Paarse Vrijdag, de dag waarop leerlingen en docenten uit solidariteit met onder meer lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders paarse kleding dragen. De Paarse Vrijdag Krant verscheen voor het eerst op het Regius College in Schagen op initiatief van de toenmalige 6VWO-ers Maarten Moeijes en Bas Hageman: "We droegen allemaal paarse kleding, maar we wilden ook vertellen: waarom?"

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

"Hier 2011, 2012, 13, hééé....2014 ontbreekt." Bas Hageman en Maarten Moeijes, de oprichters van de Paarse Vrijdag Krant leggen alle edities van de krant op een rijtje. Als 17-jarige scholier vond Maarten Moeijes het tijd voor een nieuw platform voor de Paarse Vrijdag: "In 2010 hebben we posters opgehangen en briefjes uitgedeeld en in 2011 dachten we: hoe gaan we dit overtreffen?" Met Bas Hageman, imiddels docent op het Zaanlands Lyceum in Zaandam. Hij weet nog goed dat homoseksualiteit in 2010 op het Regius College in Schagen nog niet heel bespreekbaar was. "Vooropgesteld, ik ben heteroseksueel. Paarse Vrijdag zorgde voor meer zichtbaarheid, maar door de krant uit te brengen, konden we het letterlijk zichtbaar maken en het inhoud geven. We hadden toen niet kunnen bedenken wat een succes het zou worden."