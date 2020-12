Wognumse brandweer haalt verstrikte ransuil uit boom

WOGNUM - Op de Oude Gouw in Wognum heeft de brandweer vanmiddag een uil gered uit een boom. Het dier zat verstrengeld en bungelde boven een sloot. Nadat de brandweer het dier had bevrijd werd het overgedragen aan de dierenambulance, die de uil heeft ondergebracht bij een dierenopvang.

Met behulp van een ladder heeft de brandweer het dier uit zijn verstrengeling kunnen halen en overgedragen aan de dierenambulance. Die bracht de ransuil naar een dierenopvang in de buurt.

Toen de brandweer arriveerde bleek het te gaan om een ransuil. Dit soort is relatief groot, met een spanwijdte die tot een meter lang kan worden. Het dier zat verstrikt in visdraad en bleef verward aan de boom hangen.

De Dierenambulance Hoorn meldt dat het dier is overgebracht naar Wildopvang Bonte Piet in Midwoud, waar het dier na wordt gekeken op verwondingen of breuken. Naar alle verwachting valt de schade voor de ransuil mee en kan het dier vanavond weer uitvliegen.

Op onderstaande afbeelding kun je zien dat de ransuil veilig door de brandweer is bevrijd.