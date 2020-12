Zeker 65 Westfriese gedupeerden door toeslagenaffaire: lijkt topje van de ijsberg

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn en Stede Broec roepen gedupeerden nu op om zich alsnog te melden. Ze bieden ondersteuning bij bijvoorbeeld schulden of problemen binnen het gezin, die ontstaan zijn als gevolg van deze toeslagenaffaire. Ze kregen ten onrechte het stempel fraudeur van de Belastingdienst, waardoor soms wel tienduizenden euro’s terugbetaald moesten worden.

De Belastingdienst gaat gedupeerden daar financieel voor compenseren, maar voor veel ouders is dat niet genoeg. Als gevolg kwamen veel mensen in de financiële problemen. Sommigen raakten hun baan of partner kwijt. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft gemeenten gevraagd om gedupeerden bij te staan bij problemen rondom huisvesting, financiële problemen, werk, zorg en de gezinssituatie. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding door een gezinscoach of hulp bij psychische klachten. Het kabinet maakt daar elf miljoen euro voor beschikbaar.

Meldpunt

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn en Stede Broec geven nu gehoor aan dat verzoek. De Belastingdienst mag vanwege de privacy geen gegevens van gedupeerde gezinnen aan gemeenten geven. Dus zoeken de gemeenten nu de publiciteit om in contact te komen met mogelijke slachtoffers. Dat kan telefonisch, en in de gemeente Hoorn ook per mail.

Hoorn vraagt bovendien ook gedupeerden die in de problemen kwamen bij de aanvraag van andere toeslagen om zich te melden. Staatssecretaris van Huffelen heeft vorige week laten weten dat de Belastingdienst ook mensen gaat compenseren die nadelig zijn behandeld bij het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.