Boa's in Zaanstad melden zich om te werken op oudjaarsnacht na oproep

De boa's zich zullen zich vooral bezighouden met mensen aanspreken die illegaal vuurwerk afsteken of in te grote groepen staan. "Overdag loopt er ook een groep rond en dit is echt een forse plus", aldus de burgemeester.

Hij benadrukt dat het vooral aan de mensen zelf ligt of oud en nieuw dit jaar rustig zal verlopen.

Hopen op een rustige nacht

De burgemeester hoopt op een rustige nacht, maar bereidt zich voor op het ergste. Dit jaar mag er geen vuurwerk verkocht of afgestoken worden. Of daar gehoor aan wordt gegeven, zal moeten blijken.