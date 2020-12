Baars nog steeds blij met over overstap van Manchester United naar AZ

WIJDEWORMER - Het is tot op heden nog niet bepaald het seizoen van Jong AZ. De beloften staan op een troosteloze zeventiende plek in de eerste divisie, en ook vorige week zaterdag werd er weer verloren. Maar, volgens Jong AZ-speler Millen Baars doet de stand geen recht aan het vertoonde spel.

"Als we spelen dan heb ik vaak wel een goed gevoel", zegt Jong AZ-speler Baars. "We zijn meestal de bovenliggende partij. Maar de goals komen niet, of ze komen pas als we achter staan en de wedstrijd eigenlijk al verloren hebben."

Baars maakt sinds begin dit jaar onderdeel uit van Jong AZ. Eerder speelde hij in de jeugdopleiding van Ajax, en daarna Manchester United. "Het voelt nog steeds als een goede keuze. Ik speel veel wedstrijden in een goede competitie. Het is goed georganiseerd hier, iedereen wil je graag helpen."