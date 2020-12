Toch geen GGD-coronateststraat in de IJmond

IJMOND - Er komt toch geen coronateststraat in de IJmond. Eerder zei de GGD nog voor de winter een vestiging te willen openen in Beverwijk.

Volgens de GGD heeft de opening van het grote testcomplex in Vijfhuizen de noodzaak voor een testtstraat in de IJmond onnodig gemaakt. Ook rijdt er sinds enkele weken een testbus door de regio Kennemerland, waarin op afspraak een coronatest kan worden afgenomen.

"Als in een later stadium blijkt dat er behoefte is aan een nog grotere testcapaciteit in de regio, wordt in het kader van een goede verspreiding zeker weer gekeken naar Beverwijk en IJmond", laat de GGD weten aan NH Nieuws.

In de IJmond zitten sinds eind oktober wel particuliere snelteststraten, zoals aan de Kromhoutstraat in IJmuiden. Het gaat om een voormalige fabriekshal die is omgebouwd tot ‘drive through’, waar coronasneltesten worden afgenomen bij mensen die in hun auto kunnen blijven zitten.